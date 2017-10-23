В редакции «Эха Москвы» напали с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр

На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершено нападение в редакции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора радиостанции Алексея Венедиктов.

Вооруженный ножом злоумышленник, рассказал он, ворвался в редакцию и ранил Фельгенгауэр.

Ведущая, получившая ножевое ранение в шею, госпитализирована. Нападавший задержан внутренней охраной радиостанции, сообщил Венедиктов, не став уточнять другие подробности. О произошедшем поставлены в известность правоохранительные органы, в здании работает полиция, добавил он.

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер — Алексей Венедиктов (@aavst) October 23, 2017

В свою очередь телеграм-канал «Мэш», связанный с «Лайфом», сообщает, что нападавших было двое. Они пришли на проходную в здании на Новом Арбате, где арендует помещения «Эхо Москвы», и брызнули из баллончика газом в лицо охраннику. После этого они поднялись на лифте на этаж, где расположена радиостанция, и напали на ведущую.