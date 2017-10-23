Мосгорсуд вынес приговор «чистильщикам», которые убивали бездомных и случайных прохожих
Московский городской суд огласил приговор фигурантам дела «чистильщиков», убивавших бездомных и случайных прохожих в 2014–2015 годах.
Ранее коллегия присяжных признала Павла Войтова, Елену Лобачеву, Владислава Каратаева, Артура Нарциссова и Максима Павлова виновными в убийствах в Москве, Подмосковье и Ярославской области.
Войтову суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Каратаев приговорен к 16 годам лишения свободы, Лобачеву — к 13 годам.
Павлова и Нарциссова суд приговорил к 9,5 года лишения свободы. Нарциссов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а Павлов — в колонии общего режима.
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, комментируя приговор, сообщила «Интерфаксу», что подсудимые признаны причастным «к убийствам более 15 человек». Ранее сообщалось, что фигуранты дела «чистильщиков» обвинялись в 14 эпизодах убийств.
В ходе следствия, как сообщало РАПСИ, все фигуранты полностью или частично признали свою вину.
Следствием и судом установлено, пятеро соучастников объединились в организованную группу и <…> с июля 2014 по февраль 2015 года на территориях Москвы, Московской и Ярославской областей совершали убийства с особой жестокостью, выбирая в качестве жертв лиц без определенного места жительства и склонных к употреблению алкоголя. Для совершения преступлений они использовали малолюдные и безлюдные места, преимущественно в темное время суток. В качестве орудий сообщники использовали ножи, молотки, кастеты и другие предметы.