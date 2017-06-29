«Дело чистильщиков» Подкаст «Медузы»

С лета 2014 года по начало зимы 2015-го в Москве неизвестные жестоко убивали бездомных и выпивших прохожих. Убийц долгое время не могли найти, но в итоге вычислили с помощью программного обеспечения ФСБ, отслеживающего мобильные телефоны. Специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский выяснил кем были жертвы, кто такие «чистильщики», почему они убивают бездомных и случайных прохожих и как их судили. В подкасте «Медузы» — аудиоверсия репортажа и разговор с автором текста. Текст читает Андрей Козенко.