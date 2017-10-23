Главного судмедэксперта Подмосковья уволили. Его подчиненный нашел алкоголь в крови шестилетнего ребенка

Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно уволен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, увольнение связано с тем, что подчиненный Клевно нашел в крови шестилетнего ребенка алкоголь.

Официально глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что пока Клевно остается на своей должности. «На настоящий момент есть экспертиза, все пойдет через суд… Как только будет решение, подтверждение, мы примем решение или об отстранении, или какое-то другое.