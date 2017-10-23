Главного судмедэксперта Подмосковья уволили. Его подчиненный нашел алкоголь в крови шестилетнего ребенка
Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно уволен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, увольнение связано с тем, что подчиненный Клевно нашел в крови шестилетнего ребенка алкоголь.
Официально глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что пока Клевно остается на своей должности. «На настоящий момент есть экспертиза, все пойдет через суд… Как только будет решение, подтверждение, мы примем решение или об отстранении, или какое-то другое.
В апреле 2017 года в подмосковном Железнодорожном во дворе дома Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Эксперт Михаил Клейменов провел экспертизу и выяснил, что при жизни ребенок был пьян, поскольку в его крови он нашел алкоголь.
Следственный комитет России сначала завел на следователей дело о халатности, но потом признал, что в крови мальчика действительно был алкоголь. Тогда в СК стали выяснять, при каких обстоятельствах в кровь ребенка попал алкоголь.
В итоге следователи пришли к выводу, что погибший мальчик не был пьян. При проведении экспертизы Клейменов загрязнил образец крови «спиртосодержащей микрофлорой». На Клейменова завели дело по статье «Халатность».