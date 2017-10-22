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«Все имеют право идти на выборы». Навальный — про выдвижение Собчак в президенты

Дождь
15:25, 22 октября 2017
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Оппозиционер Алексей Навальный, отвечая на вопрос о планах Ксении Собчак баллотироваться в президенты на встрече со сторонниками в Астрахани, заявил, что «все имеют право идти на выборы».

«Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», — цитирует его «Дождь».

Ранее Навальный отказался прокомментировать планы Собчак участвовать в выборах.

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