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Глава ВОЗ отказался от назначения Роберта Мугабе послом доброй воли

Всемирная организация здравоохранения
12:36, 22 октября 2017
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отменил решение назначить президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли.

«Я внимательно выслушал всех, кто выразил обеспокоенность, и услышал о разных проблемах. Я также проконсультировался с правительством Зимбабве и мы решили, что это будет в лучших интересах ВОЗ», — сказано в официальном заявлении Гебрейесуса.

Глава ВОЗ подчеркнул, что его цель — создать «всемирное движение за охрану здоровья», которое «должно работать для каждого и включать каждого». Он пообещал, что будет работать «со всеми странами и их лидерами».

О решении назначить послом доброй воли 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе, которого неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, глава ВОЗ объявил 20 октября. Это решение вызвало критику со стороны групп, занимающихся развитием здравоохранения и защитой прав человека. Они указали, в частности, что при Мугабе система здравоохранения Зимбабве была разрушена.
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