Глава ВОЗ отказался от назначения Роберта Мугабе послом доброй воли
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отменил решение назначить президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли.
«Я внимательно выслушал всех, кто выразил обеспокоенность, и услышал о разных проблемах. Я также проконсультировался с правительством Зимбабве и мы решили, что это будет в лучших интересах ВОЗ», — сказано в официальном заявлении Гебрейесуса.
Глава ВОЗ подчеркнул, что его цель — создать «всемирное движение за охрану здоровья», которое «должно работать для каждого и включать каждого». Он пообещал, что будет работать «со всеми странами и их лидерами».
О решении назначить послом доброй воли 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе, которого неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, глава ВОЗ объявил 20 октября. Это решение вызвало критику со стороны групп, занимающихся развитием здравоохранения и защитой прав человека. Они указали, в частности, что при Мугабе система здравоохранения Зимбабве была разрушена.