ВОЗ назначила Роберта Мугабе послом доброй воли. Правозащитники заявили протест
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли. 20 октября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что назначение Мугабе поможет «повлиять на его коллег в регионе».
Одной из главных задач для Мугабе была обозначена борьба с незаразными болезнями (рак, болезни сердца, дыхательной системы, диабет и другие).
Решение было раскритиковано несколькими группами, которые занимаются развитием здравоохранения и защитой прав человека.
«Коррупция Мугабе, его вопиющая неспособность управлять экономикой разрушила систему здравоохранения в Зимбабве. Более того, сам Мугабе лечится за границей», — заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.
Гебрейесус возглавил ВОЗ в мае 2017 года. Он стал первым африканцем на этом посту.
Роберт Мугабе является президентом Зимбабве с 1987 года, его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. С 2003 года Мугабе находится под санкциями США.
Послы доброй воли ВОЗ — это «известные личности из мира искусства, литературы, развлечений, спорта и других областей общественной жизни», которые вносят вклад в «привлечение внимания к проблемам здравоохранения и их решению». Послов назначают на два года.