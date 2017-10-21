ВОЗ назначила Роберта Мугабе послом доброй воли. Правозащитники заявили протест

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли. 20 октября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что назначение Мугабе поможет «повлиять на его коллег в регионе».

Одной из главных задач для Мугабе была обозначена борьба с незаразными болезнями (рак, болезни сердца, дыхательной системы, диабет и другие).

Решение было раскритиковано несколькими группами, которые занимаются развитием здравоохранения и защитой прав человека.

«Коррупция Мугабе, его вопиющая неспособность управлять экономикой разрушила систему здравоохранения в Зимбабве. Более того, сам Мугабе лечится за границей», — заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.