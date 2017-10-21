Преступник напал с ножом на прохожих в Мюнхене

В центре Мюнхена мужчина напал с ножом на прохожих, пострадали четыре человека. В полиции сообщили, что пострадавшие получили легкие ранения, их жизни ничто не угрожает.

Преступник скрылся на велосипеде. Полиция описывает его как 40-летнего мужчину в серых брюках, зеленой куртке и с рюкзаком.

Жителям в районе Розенхаймер Плац посоветовали оставаться дома.

Обновление. Полиция отчиталась о задержании одного подозреваемого в нападении. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока его причастность достоверно не установлена.