Глава комитета по культуре законодательного собрания Красноярского края велела следить за базаром

Председатель комитета по культуре и образованию законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова, обращаясь к депутату Ивану Серебрякову на заседании регионального парламента, велела ему следить за базаром.

Видеозапись выступления Магомедовой опубликовало красноярское издание Krasnews.com.

Людмила Магомедова ботает по фене на сессии ЗС Красноярские новости

Высказавшись про необходимость следить за базаром, Магомедова отодвинула микрофон и добавила: «Достал уже, честное слово». Затем последовал некий эпитет в адрес депутата Серебрякова с добавлением прилагательного «несчастный».