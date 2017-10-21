Глава комитета по культуре законодательного собрания Красноярского края велела следить за базаром
Председатель комитета по культуре и образованию законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова, обращаясь к депутату Ивану Серебрякову на заседании регионального парламента, велела ему следить за базаром.
Видеозапись выступления Магомедовой опубликовало красноярское издание Krasnews.com.
Высказавшись про необходимость следить за базаром, Магомедова отодвинула микрофон и добавила: «Достал уже, честное слово». Затем последовал некий эпитет в адрес депутата Серебрякова с добавлением прилагательного «несчастный».
Вечер в хату. Часик в радость, чифир в сладость. Ногам ходу, голове приходу. Матушку удачу, сто тузов по сдаче. Что ждать от края лагерей, бывших зеков и их потомков? Какой в жопу культуры и ее руководителей?