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В Подмосковье произошел взрыв на магистральном газопроводе

ТАСС
06:35, 20 октября 2017
Надежный источник

В подмосковных Луховицах произошел взрыв и пожар на газопроводе. В пресс-службе управления МЧС по Московской области сообщили, что высота пламени достигала 15-20 метров.

В результате пожара никто не пострадал. МЧС заверило, что угрозы местным жителям нет. Авария не вызвала перебоев в газоснабжении потребителей.

По данным источника ТАСС, взорвался магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр».

«Газовая служба перекрыла участок, происходит выжигание газа. На месте работают силы и средства МЧС», — сказали в пресс-службе МЧС.

ТАСС
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