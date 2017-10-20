В Подмосковье произошел взрыв на магистральном газопроводе

В подмосковных Луховицах произошел взрыв и пожар на газопроводе. В пресс-службе управления МЧС по Московской области сообщили, что высота пламени достигала 15-20 метров.

В результате пожара никто не пострадал. МЧС заверило, что угрозы местным жителям нет. Авария не вызвала перебоев в газоснабжении потребителей.

По данным источника ТАСС, взорвался магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр».