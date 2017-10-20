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Советник главы МВД Украины: водитель «Лексуса» сбила 11 человек во время уличных гонок по Харькову

Антон Геращенко
06:18, 20 октября 2017
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ДТП в Харькове, в результате которого вечером 18 октября пять человек погибли, еще шестеро получили ранения, произошло во время уличных гонок.

Такой вывод, написал в фейсбуке депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко, можно сделать на основании записей камер видеонаблюдения, обнародованных интернет-провайдером «Триолан».

ДТП в Харькове 18.10.2017 Начало…
TriolanLive

«„Лексус“, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить», — написал Геращенко.

Депутат Верховной Рады также подчеркнул, что следствие должно установить второго участника уличных гонок, который «будет важным свидетелем».

18 октября в Харькове автомобиль Lexus RX, проехавший на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего его отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пять человек погибли, еще шестеро, включая беременную женщину, получили травмы.
За рулем «Лексуса», по данным украинских СМИ, находилась 20-летняя Алена Зайцева, студентка третьего курса социологического факультета Харьковского национального университета им. Каразина. Отчим Зайцевой — харьковский бизнесмен Василий Зайцев, ее сводный брат — бывший зампрокурора Черкасской области Дмитрий Зайцев.
Водитель «Лексуса» задержана, ей предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель нескольких человек. Зайцевой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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