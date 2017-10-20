Советник главы МВД Украины: водитель «Лексуса» сбила 11 человек во время уличных гонок по Харькову

ДТП в Харькове, в результате которого вечером 18 октября пять человек погибли, еще шестеро получили ранения, произошло во время уличных гонок.

Такой вывод, написал в фейсбуке депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко, можно сделать на основании записей камер видеонаблюдения, обнародованных интернет-провайдером «Триолан».

ДТП в Харькове 18.10.2017 Начало… TriolanLive

«„Лексус“, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить», — написал Геращенко.

Депутат Верховной Рады также подчеркнул, что следствие должно установить второго участника уличных гонок, который «будет важным свидетелем».