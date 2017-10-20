Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник». Жидкость можно было легально продавать 10 дней

Новый запрет будет действовать в течение 180 дней. В ведомстве никак не объяснили, почему запрет не продлили с 9 октября, когда истек срок действия предыдущего документа.

Роспотребнадзор возобновил запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 28%. Соответствующее постановление глава ведомства Анна Попова подписала 12 октября, оно вступило в силу с 20 октября.

Продажу спиртосодержащих жидкостей запретили с декабря 2016 года, когда в Иркутске за несколько недель 78 человек умерли от употребления «Боярышника» с метиловым спиртом. Всего отравились более ста человек.

По делу об отравлении обвинения предъявили нескольким предпринимателям и чиновникам, которые якобы знали о незаконной торговле контрафактом. Расследование дела продолжается до сих пор.

Росстат отчитался, что за первые восемь месяцев 2017 года число отравлений алкоголем в России упало.