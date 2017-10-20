Правительство предложило в четыре раза увеличить штрафы в системе «Платон»

Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение штрафов за неоплату проезда грузовиков через систему «Платон» в четыре раза — с пяти тысяч до 20 тысяч рублей.

Увеличение штрафа, говорится в пояснительной записке, «предусматривается не в качестве фискальной функции, а служит для стимулирования владельцев (собственников) транспортных средств к соблюдению законодательства Российской Федерации».

Новый размер штрафа, указывают авторы законопроекта, рассчитан исходя из суммы ущерба, который может нанести дорожному покрытию тяжеловесный автомобиль за сутки пути, увеличенной в 4,5 раза. Расчет сделан исходя из тарифа в 3,73 рубля за километр.