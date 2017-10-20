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Правительство предложило в четыре раза увеличить штрафы в системе «Платон»

Правительство РФ
06:59, 20 октября 2017
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Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение штрафов за неоплату проезда грузовиков через систему «Платон» в четыре раза — с пяти тысяч до 20 тысяч рублей.

Увеличение штрафа, говорится в пояснительной записке, «предусматривается не в качестве фискальной функции, а служит для стимулирования владельцев (собственников) транспортных средств к соблюдению законодательства Российской Федерации».

Новый размер штрафа, указывают авторы законопроекта, рассчитан исходя из суммы ущерба, который может нанести дорожному покрытию тяжеловесный автомобиль за сутки пути, увеличенной в 4,5 раза. Расчет сделан исходя из тарифа в 3,73 рубля за километр.

Установление штрафа в размере менее 20 000 рублей не приведет к необходимому результату. 

Правительство РФ
Плата за проезд автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам была введена в России в середине ноября 2015 года. Плата взимается через систему «Платон» (плата за тонны).
Первоначально планировалось, что плата с грузовиков составит 3,06 рубля за километр, а штрафы за неоплату составят от 40 тысяч до 50 тысяч для физических лиц и от 450 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
Перед запуском системы «Платон» в разных регионах России прошли массовые акции водителей-дальнобойщиков. На фоне акций протеста размер штрафов был снижен в десять раз, а на проезд был установлен льготный тариф — 1,53 рубля за километр. В апреле 2017 года тариф был повышен до 1,9 рубля за километр.

Как в России вводили систему «Платон»

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