Мединский пообещал издать избранные места из своей диссертации в виде монографии
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что планирует издать избранные места из своей диссертации в виде монографии, дополнив их комментариями «для более популярного прочтения».
Такое заявление Мединский сделал после того, как президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) принял решение рекомендовать Минобрнауки не лишать министра культуры докторской степени.
Мединский выразил надежду, что издание избранных мест из его диссертации «найдет своего читателя».
20 октября президиум ВАК принял решение не лишать Мединского степени доктора наук, отклонив, таким образом, рекомендацию экспертного совета. За то, чтобы не лишать Мединского докторской степени, сообщил член президиума ВАК Сергей Мироненко, проголосовали 14 человек, 6 были против, еще 4 воздержались.
Минобрнауки уже объявило, что готовит приказ об отказе лишить Мединского докторской степени.
Владимир Мединский в 2011 году получил степень доктора наук, защитив диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».
В 2016 году на докторскую диссертацию Мединского была подана жалоба, авторы которой указали на «грубейшие ошибки» в работе министра культуры, а также отметили, что он указал в списке своих публикаций пять монографий, которых никто никогда не видел.