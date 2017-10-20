Мединский пообещал издать избранные места из своей диссертации в виде монографии

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что планирует издать избранные места из своей диссертации в виде монографии, дополнив их комментариями «для более популярного прочтения».

Такое заявление Мединский сделал после того, как президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) принял решение рекомендовать Минобрнауки не лишать министра культуры докторской степени.

Мединский выразил надежду, что издание избранных мест из его диссертации «найдет своего читателя».