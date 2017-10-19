В Харькове арестовали виновницу ДТП с пятью погибшими. Дочь бизнесмена на «Лексусе» сбила людей на тротуаре

Полиция арестовала водителя автомобиля Lexus RX, совершившую вечером 18 октября наезд на пешеходов в Харькове. Об этом написал в фейсбуке глава МВД Украины Арсен Аваков.

В результате ДТП, произошедшего на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова, погибли пять человек, еще шестеро, в том числе беременная женщина, получили травмы.

«Лексус», ехавший на красный сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего его отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Внимание! На видеозаписи с камер наблюдения показана гибель людей в ДТП.

За рулем «Лексуса» 20-летняя Алена Зайцева, студентка третьего курса социологического факультета Харьковского национального университета им. Каразина.

Как сообщает «112 Украина», Зайцева — сводная сестра бывшего заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева. Ее отчим — известный в Харькове бизнесмен Василий Зайцев.

Сообщается, что за последнее время было зафиксировано как минимум одно серьезное нарушение правил дорожного движения с участием Lexus RX, которым управляла Зайцева.

Зайцевой предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой гибель нескольких людей) УК Украины. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.