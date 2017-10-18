Постоянно проживающим за границей россиянам разрешат не отчитываться о зарубежных счетах

Правительство РФ
10:17, 18 октября 2017
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Минфин подготовил и внес на рассмотрение Госдумы поправки, избавляющие россиян, постоянно проживающих за пределами страны, от необходимости отчитываться о счетах в зарубежных банках.

Россияне, «срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней», говорится в законопроекте, не должны отчитываться о зарубежных счетах. Количества въездов на территорию Российской Федерации в таком календарном году, говорится в пояснительной записке, значения не имеет.

Срок в 183 дня, пояснили авторы законопроекта, определен с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в Российскую Федерацию в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и др.), а также «с целью сближения правового статуса граждан РФ, являющихся валютными резидентами, с их статусом налоговых резидентов».

Одновременно законопроект распространяет статус валютных резидентов на всех граждан РФ, несмотря на то, как долго они проживают за пределами страны.

Поправки должны вступить в силу с 1 января 2018 года.

Действующее законодательство предусматривает, что гражданин РФ теряет статус валютного резидента после того, как постоянно прожил за пределами страны более 365 дней. Однако сразу же после въезда в РФ такой гражданин вновь считается валютным резидентом и остается им до тех пор, пока с момента его последнего визита в Россию не пройдут 365 дней.
Валютные резиденты обязаны отчитываться о зарубежных счетах и движении средств на них, а также не могут использовать эти счета для некоторых операций, например, получать на них средства от продажи недвижимости или гранты. Не предоставившим в фискальные органы сведения о зарубежных счетах грозит штраф. Также штрафные санкции предусмотрены за незаконные операции с зарубежными счетами — вплоть до 100% от суммы операции.
Подготовка законопроекта о валютных резидентах велась более года. «Медуза» разбирала один из вариантов этого законопроекта, имеющий некоторые отличия от финальной версии, направленной в Госдуму.

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