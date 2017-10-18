Постоянно проживающим за границей россиянам разрешат не отчитываться о зарубежных счетах

Минфин подготовил и внес на рассмотрение Госдумы поправки, избавляющие россиян, постоянно проживающих за пределами страны, от необходимости отчитываться о счетах в зарубежных банках.

Россияне, «срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней», говорится в законопроекте, не должны отчитываться о зарубежных счетах. Количества въездов на территорию Российской Федерации в таком календарном году, говорится в пояснительной записке, значения не имеет.

Срок в 183 дня, пояснили авторы законопроекта, определен с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в Российскую Федерацию в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и др.), а также «с целью сближения правового статуса граждан РФ, являющихся валютными резидентами, с их статусом налоговых резидентов».

Одновременно законопроект распространяет статус валютных резидентов на всех граждан РФ, несмотря на то, как долго они проживают за пределами страны.

Поправки должны вступить в силу с 1 января 2018 года.