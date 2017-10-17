В управлении МВД по борьбе с экстремизмом сообщили о готовящихся сокращениях

В МВД планируется провести сокращения сотрудников в ряде подразделений, в том числе занимающихся раскрытием преступлений экстремистской направленности. Об это сообщил замглавы ГУ МВД по противодействию экстремизму Владимир Макаров на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

«Люди работают на энтузиазме. И на этом фоне сейчас вроде решили нас сократить — такое есть мнение у определенных товарищей», — сказал Макаров. «Ну дай бог, если из трех тысяч останется сто — мы все равно будем довольны», — добавил он.

Макаров подчеркнул, что сокращаются «самые рабочие подразделения, кто занимается борьбой с преступностью непосредственно, а никакие не штабные», добавив, что это происходит на фоне того, что в правоохранительных органах «некомплект» сотрудников.