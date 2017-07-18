«Известия»: в управлении МВД по противодействию экстремизму начались сокращения

В главном управлении МВД России по противодействию экстремизму, а также в его региональных отделениях, начались сокращения, пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По данным «Известий», ожидается масштабная реформа управления по борьбе с экстремизмом. По одной из версий, функции управления могут перейти Росгвардии.

Одновременно с сокращениями происходит переезд сотрудников управления из здания на Садовой-Спасской улице в Москве в главное здание МВД на Житной улице.

В МВД заявили, что сведения «Известий» не соответствуют действительности, и территориальные управления по противодействию экстремизму работают в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости. Сообщение о переезде и сокращениях в главном управлении по борьбе с экстремизмом в ведомстве не прокомментировали.