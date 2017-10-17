Сирийская оппозиция отбила Ракку у террористов ИГ
Сирийские демократические силы (вооруженная группировка, действующая при поддержке США) отбила у террористов «Исламского государства» Ракку — город, который долгое время считался столицей ИГ.
Агентство Reuters сообщает, что сирийские повстанцы 17 октября заняли стадион в Ракке, где оставался последний очаг сопротивления террористов. Штурм Ракки продолжался около четырех месяцев.
Islamic State defeated in their Syrian capital Raqqa https://t.co/ZPyuFCbubC— Laura Walker 🍸 (@LauraWalkerKC) October 17, 2017
«Исламское государство» захватило Ракку в январе 2014 года в ходе наступления, в результате которого террористы взяли под свой контроль значительную часть Сирии и Ирака.
В 2016–2017 годах ИГ потеряло почти все эти территории в результате операций сирийской правительственной армии, действующей при поддержке России, а также сирийской оппозиции и армии Ирака, которые воюют при поддержке международной коалиции во главе с США. В июле 2017 года «Исламское государство» выбили из Мосула — крупнейшего города, который террористы контролировали в Ираке.