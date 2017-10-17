Белоруссия на 10 лет запретила въезд в страну российскому историку Петру Рябову

Власти Белоруссии запретили на 10 лет въезд в страну российскому историку Петру Рябову, сообщили ТАСС в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Рябов, приехавший в Белоруссию, чтобы прочитать лекции в Гродно и Барановичах об анархизме и политической философии. В Гродно лекция была сорвана ОМОНом. 19 человек, включая Рябова, были задержаны. Позже всех задержанных отпустили, но изъяли книги Рябова.

10 октября Рябов был задержан в Барановичах по подозрению в распространении литературы экстремистского характера.

Суд признал историка виновным по статьям 17.1 и 17.11 КоАП (мелкое хулиганство и изготовление, распространение или хранение экстремистских материалов соответственно) и отправил на шесть суток под административный арест.

16 октября, отбыв арест, Рябов был выслан из Белоруссии. Свою вину историк не признает.