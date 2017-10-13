Историки вышли на пикет к посольству Белоруссии в Москве после ареста в Барановичах Петра Рябова

РБК
13:13, 13 октября 2017
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Перед посольством Белоруссии в Москве 13 октября прошла серия одиночных пикетов в поддержку арестованного в Барановичах историка Петра Рябова. Организовал акцию профессор Института истории РАН Вадим Данье.

Рябов приехал в Белоруссию на лекцию, которая должна была пройти в Гродно 9 октября. Перед началом мероприятия туда пришел ОМОН, который задержал 20 человек, включая Рябова. Затем задержанных отпустили, но изъяли книги Рябова.

Затем, когда историк пытался 10 октября вернуться в Россию, его задержали в Барановичах. На Рябова составили протокол о хулиганстве, суд дал ему шесть суток ареста. После этого Рябов объявил сухую голодовку.

Рябов преподает на кафедре философии Московского педагогического университета и занимается, в частности, исследованием анархизма.

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