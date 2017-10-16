Три фонда перед санацией «Открытия» избавились от акций банка на 40 миллиардов рублей

Три пенсионных фонда перед тем, как ЦБ объявил о санации «Открытия», успели продать акции банка на общую сумму в 40 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».

Акции «ФК Открытие» продали НПФ РГС (владел 4,97% акций банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и «Лукойл-гарант» (2,99%), рассказали источники издания.

Покупателем был санируемый «Открытием» банк «Траст». Представитель ЦБ подтвердил, что «Траст» в конце августа в несколько приемов купил акции «ФК Открытие» у этих фондов, а также у «РГС банка» (его регулятор санирует вместе с «Открытием»).

С какой целью проводились эти сделки, согласовывались ли они с ЦБ, что необходимо при покупке санируемым банком акций другого банка, представитель регулятора не уточнил. Также он не стал сообщать, не вызвали ли эти сделки подозрений у Банка России и не планируется ли их проверить.

Эксперты, опрошенные изданием, в свою очередь сообщили, что такие сделки могли проводиться в рамках подготовки «Открытия» к санации. Фонды, предположили они, знали о готовящейся санации, а ЦБ — о планах продажи акций банка «Открытия» «Трасту».

«Похоже, ЦБ решил перенести потери по акциям „ФК Открытие“ с пенсионных фондов на „Траст“: в результате этих сделок клиенты НПФ избегают потерь при рекапитализации „ФК Открытие“, а дыра в „Трасте“ увеличивается — его роль плохого банка остается неизменной и после перехода под контроль ЦБ», — рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов.