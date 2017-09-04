Пока не началось Успейте спасти свои деньги, пока их не накрыло медным тазом: игра «Медузы»

Как играть. Ваша задача — накопить много денег и сделать так, чтобы их не накрыло медным тазом. Вы отдаете деньги под процент, их постепенно становится больше — но будьте внимательны! В любой момент их может накрыть медным тазом. Чтобы этого не произошло, вы можете на время забрать деньги, а потом снова отдать под процент. Помочь распознать наступление кризиса вам могут новости; впрочем, и они иногда оказываются вводят в заблуждение.