Роскомнадзор сообщил, что потребовал от соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube удалить страниц про «субкультуры и ». По сообщению ведомства, удалено уже 187 страниц, а еще 91 «находится в процессе удаления»

Согласно пресс-релизу Роскомнадзора, содержание этих страниц «может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни».

В ведомстве добавили, что «субкультуры „зацепинг“ и „руфинг“ можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних».