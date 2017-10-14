Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и YouTube удалить страницы про зацепинг и руфинг — «скрытые формы суицидального поведения»
Роскомнадзор сообщил, что потребовал от соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube удалить страниц про «субкультуры „зацепинг“ и „руфинг“». По сообщению ведомства, удалено уже 187 страниц, а еще 91 «находится в процессе удаления»
Согласно пресс-релизу Роскомнадзора, содержание этих страниц «может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни».
В ведомстве добавили, что «субкультуры „зацепинг“ и „руфинг“ можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних».
В 2017 году в Уголовном кодексе России появилась новая статья 151.2 о вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни. В пояснительной записке говорилось, что статья направлена именно против зацепинга и руфинга.
Ранее в статье «Хулиганство» (213 УК РФ) появился отдельный пункт о хулиганстве на транспорте.