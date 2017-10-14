Андрей Макаревич, Дмитрий Быков и Александр Архангельский записали видеообращения в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза

«Новая газета» опубликовала видеообращения известных общественных и культурных деятелей в поддержку журналиста Али Феруза (Худоберди Нурматова), которому угрожает депортация в Узбекистан.

Ролики в поддержку журналиста сняли музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков, драматург Михаил Угаров, публицист Александр Архангельский, директор правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, глава фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский и гражданский активист Ильдар Дадин.

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В своих обращениях они призвали освободить Али Феруза и позволить ему выехать в третью страну, если российские власти не позволят ему остаться в РФ.

Александр Архангельский, в частности, отметил, что высылка в Узбекистан для Феруза — «это фактически не просто риск смерти, это феодальная тюремная система, которая чревата для него мучениями, пытками, истязаниями». «Как люди мира, [мы] не имеем права этого допустить», — сказал он.