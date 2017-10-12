В Сирии убита вступившая в ИГ британка по прозвищу Белая вдова

Британка Салли Джонс, уехавшая в Сирию и вступившая в террористическую организацию «Исламское государство», убита в результате удара американского беспилотника, сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, 50-летняя Джонс, известная под прозвищем Белая вдова, была убита в июне недалеко от границы Сирии и Ирака. Предполагается, что она бежала из Ракки, операцию по освобождению которой США и их союзники по коалиции ведут с начала июня.

BREAKING: Sally Jones 'dead' - White Widow ISIS recruiter 'killed by drone in Syria' https://t.co/FhggXGJEuT pic.twitter.com/9ATyLj1KEx — Daily Express (@Daily_Express) October 11, 2017

Также, по имеющимся данным, в Сирии убит и сын Салли Джонс — 12-летний Джонатан, которого она вывезла из Великобритании.

Газета The Sun пишет, что о смерти Белой вдовы ЦРУ уведомило власти Великобритании еще в июне, однако обе страны не стали распространять эту информацию из-за того, что вместе с ней был убит несовершеннолетний сын.

Также The Sun сообщает, что американские спецслужбы не могут со 100-процентной вероятностью подтвердить смерть Джонс и ее сына, так как провести ДНК-экспертизу останков не представляется возможным.