В Сирии убита вступившая в ИГ британка по прозвищу Белая вдова

The Times
06:04, 12 октября 2017
Требует подтверждения

Британка Салли Джонс, уехавшая в Сирию и вступившая в террористическую организацию «Исламское государство», убита в результате удара американского беспилотника, сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, 50-летняя Джонс, известная под прозвищем Белая вдова, была убита в июне недалеко от границы Сирии и Ирака. Предполагается, что она бежала из Ракки, операцию по освобождению которой США и их союзники по коалиции ведут с начала июня.

Также, по имеющимся данным, в Сирии убит и сын Салли Джонс — 12-летний Джонатан, которого она вывезла из Великобритании.

Газета The Sun пишет, что о смерти Белой вдовы ЦРУ уведомило власти Великобритании еще в июне, однако обе страны не стали распространять эту информацию из-за того, что вместе с ней был убит несовершеннолетний сын.

Также The Sun сообщает, что американские спецслужбы не могут со 100-процентной вероятностью подтвердить смерть Джонс и ее сына, так как провести ДНК-экспертизу останков не представляется возможным.

«Предположения, что Салли Джонс и ее сын мертвы, вероятно, соответствуют действительности», — сообщил источник в правительстве Великобритании (англ.яз.).

The Times
Салли Джонс, родившаяся в графстве Кент, в юности была участницей панк-группы. В начале 2010-х годов Джонс познакомилась с Джунаидом Хусейном, который был почти на 30 лет ее младше, и приняла ислам.
В 2013 году Салли Джонс и Джунаид Хусейн уехали в Сирию и присоединились к «Исламскому государству». В Сирию Джонс забрала и своего младшего сына.
По данным британских СМИ, Джонс и Хусейн старались передвигаться по территории Сирии в сопровождении ребенка, рассчитывая, таким образом, избежать удара с беспилотника. Джонатан также появился на одном из видео с казнью, распространенном ИГ.
В 2015 году Джунаид Хусейн был убит в результате удара американского беспилотника.
Салли Джонс после смерти мужа, как сообщалось, получала пособие от ИГ как «вдова шахида» и продолжала активно вербовать новых членов в ряды террористической организации.

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