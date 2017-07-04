Салли аль-Британи, жена шахида Как панк-музыкант Салли Джонс уехала в ИГ из Англии и вышла замуж за джихадиста

49-летняя мать двоих детей из графства Кент Салли Джонс в 2013 году вступила в «Исламское государство» и живет в Ракке. Она получает пособие от ИГ как жена шахида — ее мужа убили в 2015 году после авиаудара с американского беспилотника. Сейчас Ракка находится в осаде, а Джонс мечтает вернуться домой — но исламисты ее не выпускают, а Пентагон давно внес в список «на уничтожение» за организацию терактов и вербовку в ИГ. «Медуза» рассказывает, как Салли Джонс прошла путь от панк-музыканта до вдовы джихадиста.

Салли Джонс около 50 лет, она родом из графства Кент на юге Великобритании. В 1980-х она играла на гитаре и пела в панк-группе Krunch и практически всю взрослую жизнь жила на пособие или работала продавцом косметики, пишет The Birmingham Mail. У Джонс двое детей, возраст и имя старшего неизвестны; младший, Джонатан, родился в 2004 году. С отцом Джонатана женщина вскоре рассталась, но он поддерживал отношения с сыном.

В родном Чатеме у Джонс была не лучшая репутация: как пишет местная газета Kent Online, она была «кошмарной» женщиной, которая часто кричала на людей и считалась в округе ведьмой.

После 2010 Джонс познакомилась с Джунаидом Хусейном — молодым мусульманином из Бирмингема на 20 с лишним лет младше ее. У них завязались отношения, и Джонс постепенно приняла не только веру своего друга, но и радикальные направлениями ислама, которых тот придерживался.

В 2013 году пара уехала в Сирию и вступила в «Исламское государство»; Джонс стала мусульманской женой Хусейна и взяла типичную для исламистов из Англии фамилию аль-Британи. Младшего сына она взяла с собой. Как стало известно позднее, муж Джонс входил в так называемый «Легион» — отдельную группировку внутри ИГ, занимавшуюся работой по вербовке сторонников в интернете и организации терактов. ФБР удалось предотвратить три теракта, которые готовили в США сторонники ИГ, завербованные Хусейном — и во всех трех случаях именно он подговаривал их на преступления.

Салли Джонс занималась примерно тем же, что и муж: публиковала в социальных сетях призывы к джихаду, искала в интернете девушек, готовых уехать в Сирию и стать женами исламистов, а также вместе с мужем планировала теракты. Именно поэтому Пентагон внес ее вместе с мужем в список «на ликвидацию».

Джунаида Хусейна убили в 2015-м, его выследил американский беспилотник. Хусейн и Джонс почти всюду ходили вместе с малолетним сыном британки — это гарантировало защиту от ракетных ударов. Джихадиста убили, когда он был один.

После смерти мужа Салли Джонс получала пособие как жена шахида и очень гордилась своим статусом. Она обещала продолжить дело Хусейна. К джихаду она привлекла и сына. В 2016 году появилось видео, на котором Джонатан участвует в показательной казни пленников исламистов. Отец ребенка опознал его на видео; он говорил, что до отъезда в Сирию мальчик был счастливым, заботливым и чувствительным.

Exclusive: 'The sooner they blow her up the better' says jihadi bride Sally Jones' step-dad https://t.co/FFkBIYbj9q pic.twitter.com/Pv2mSnaEWO — The Sun (@TheSun) September 5, 2016

Салли охотно позировала с оружием и была своего рода рекламным образом «Исламского государства». На одной из фотографий она в костюме католической монахини целится из пистолета в камеру.

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В последние недели войска усилили натиск на Ракку, где базируется «Исламское государство». В начале июля войска зашли в город с севера и фактически взяли его в блокаду — поскольку еще раньше самолеты коалиции разрушили два моста через Евфрат на юге Ракки и отсекли боевикам пути к бегству. Мирным жителям было трудно выбраться из города еще до блокады — исламисты запрещали местным жителям покидать город и раньше под угрозой смерти.

Таким образом, на протяжении нескольких лет Ракка была почти полностью отрезан от мира; о том, что происходит в городе, почти ничего не известно. Однако телеканалу Sky News удалось получить свидетельство о том, что происходит с Салли Джонс. Жительница Сирии Айша, тоже жена боевика ИГ, сбежала из Ракки в курдский лагерь и рассказала корреспонденту Sky, что знает Джонс. По словам Айши (имя изменено по соображениям безопасности), Салли, которую она называет влиятельной и симпатичной женщиной, «плачет и хочет вернуться в Великобританию», но ее не отпускают боевики.