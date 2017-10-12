На лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

Интерфакс
12:18, 12 октября 2017
Требует подтверждения

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по словам собеседника агентства, было возбуждено после изучения следствием видео, размещенных Калининым в интернете, где звучали оскорбления в адрес мусульман.

Официально правоохранительные органы пока сообщения о новом деле в отношении лидера «Христианского государства» не прокомментировали.

Александр Калинин был арестован 23 сентября по подозрению в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда». Сообщалось, что в отношении Калинина возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Калинин свою вину не признает, но факт рассылки писем не отрицает.
Вскоре после ареста Калинина стало известно, что в 2003 году он был приговорен к 8,5 года колонии за участие в убийстве соседки в Норильске. Кроме того, в 2003 году был осужден на 2 года условно по статье за подделку документов.
В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть». В интервью «Медузе» Калинин также связал массовые эвакуации из-за ложных сообщений о бомбах в разных городах России с борьбой против показа «Матильды».

Что такое «Христианское государство»

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