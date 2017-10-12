На лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме
Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по словам собеседника агентства, было возбуждено после изучения следствием видео, размещенных Калининым в интернете, где звучали оскорбления в адрес мусульман.
Официально правоохранительные органы пока сообщения о новом деле в отношении лидера «Христианского государства» не прокомментировали.
Александр Калинин был арестован 23 сентября по подозрению в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда». Сообщалось, что в отношении Калинина возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Калинин свою вину не признает, но факт рассылки писем не отрицает.
Вскоре после ареста Калинина стало известно, что в 2003 году он был приговорен к 8,5 года колонии за участие в убийстве соседки в Норильске. Кроме того, в 2003 году был осужден на 2 года условно по статье за подделку документов.
В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть». В интервью «Медузе» Калинин также связал массовые эвакуации из-за ложных сообщений о бомбах в разных городах России с борьбой против показа «Матильды».