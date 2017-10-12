На лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по словам собеседника агентства, было возбуждено после изучения следствием видео, размещенных Калининым в интернете, где звучали оскорбления в адрес мусульман.

Официально правоохранительные органы пока сообщения о новом деле в отношении лидера «Христианского государства» не прокомментировали.