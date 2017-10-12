Медведев потребовал запретить снимать наличные с анонимных банковских карт и электронных кошельков

ТАСС
12:05, 12 октября 2017
Надежный источник

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России надо запретить снимать наличные с анонимных банковских карт и электронных кошельков. 12 октября правительство рассматривает соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе».

По мнению Медведева, движение денег «должно быть абсолютно прозрачным» и соответствовать требованиям закона о противодействии отмыванию капиталов.

Как скоро законопроект будет внесен в Госдуму и в какие сроки он должен вступить в силу, не уточняется.

«Эта практика не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», — сказал Медведев.

ТАСС
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отмечала, что анонимные платежные средства «широко используются в противоправных и преступных целях».
В случае принятия закона, суммы с анонимных счетов предлагается перевести на счета зарегистрированных физических или юридических лиц.
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