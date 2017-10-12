Медведев потребовал запретить снимать наличные с анонимных банковских карт и электронных кошельков

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России надо запретить снимать наличные с анонимных банковских карт и электронных кошельков. 12 октября правительство рассматривает соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе».

По мнению Медведева, движение денег «должно быть абсолютно прозрачным» и соответствовать требованиям закона о противодействии отмыванию капиталов.

Как скоро законопроект будет внесен в Госдуму и в какие сроки он должен вступить в силу, не уточняется.