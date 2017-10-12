Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в отставку. Его назначили секретарем генсовета «Единой России»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака.
Турчак назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». Занимавший эту должность Сергей Неверов 9 октября возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме — после того, как предыдущего руководителя фракции Владимира Васильева назначили главой Дагестана.
После отставки Турчака исполняющим обязанности губернатора Псковской области стал заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.
Андрей Турчак руководил Псковской областью с 2009 года. До этого он в течение полутора лет был членом Совета Федерации, а еще раньше работал в «Молодой гвардии Единой России».
Отец губернатора Анатолий Турчак, руководитель холдинга «Ленинец» и президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, по информации журналистов, занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным.
Журналист Олег Кашин обвиняет Андрея Турчака в причастности к нападению, в результате которого Кашин получил тяжелые травмы. Журналиста избили рядом с его домом в ноябре 2010 года. Мотивом этого преступления Кашин считает желание Турчака отомстить за оскорбление.
Официальных обвинений в адрес губернатора следствие не выдвигало. Турчак заявлял, что не причастен к нападению на Кашина.
Комментируя увольнение Турчака с поста губернатора, Кашин вновь назвал его заказчиком покушения и написал в телеграме, что Турчак «отправлен в отставку с перспективой повышения».