Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в отставку. Его назначили секретарем генсовета «Единой России»

После отставки Турчака исполняющим обязанности губернатора Псковской области стал заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Турчак назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». Занимавший эту должность Сергей Неверов 9 октября возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме — после того, как предыдущего руководителя фракции Владимира Васильева назначили главой Дагестана.

Андрей Турчак руководил Псковской областью с 2009 года. До этого он в течение полутора лет был членом Совета Федерации, а еще раньше работал в «Молодой гвардии Единой России».

Отец губернатора Анатолий Турчак, руководитель холдинга «Ленинец» и президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, по информации журналистов, занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным.

Журналист Олег Кашин обвиняет Андрея Турчака в причастности к нападению, в результате которого Кашин получил тяжелые травмы. Журналиста избили рядом с его домом в ноябре 2010 года. Мотивом этого преступления Кашин считает желание Турчака отомстить за оскорбление.

Официальных обвинений в адрес губернатора следствие не выдвигало. Турчак заявлял, что не причастен к нападению на Кашина.

Комментируя увольнение Турчака с поста губернатора, Кашин вновь назвал его заказчиком покушения и написал в телеграме , что Турчак «отправлен в отставку с перспективой повышения».