Депутаты Госдумы отменили визит в США из-за снятых с бывшего консульства российских флагов

Визит в США группы депутатов Госдумы, которые должны были принять участие в международном форуме в Нью-Йорке 26–30 октября, отменен из-за снятых с бывшего консульства РФ в Сан-Франциско российских флагов.

Решение об отмене визита было принято на уровне Совета Думы, сообщили «Интерфаксу» в аппарате нижней палаты парламента. Решение об отказе от визита депутатов в США, добавили в аппарате Госдумы, останется в силе «до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что здания, в которых размещалось консульство в Сан-Франциско, являются собственностью РФ. «Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было», — сказал он.

Российская делегация должна была состоять из четырех депутатов. Приглашение на форум депутаты получили от президента Русского центра в Нью-Йорке, вице-председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Елены Брэнсон.