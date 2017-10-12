Депутаты Госдумы отменили визит в США из-за снятых с бывшего консульства российских флагов

Интерфакс
09:39, 12 октября 2017
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Визит в США группы депутатов Госдумы, которые должны были принять участие в международном форуме в Нью-Йорке 26–30 октября, отменен из-за снятых с бывшего консульства РФ в Сан-Франциско российских флагов.

Решение об отмене визита было принято на уровне Совета Думы, сообщили «Интерфаксу» в аппарате нижней палаты парламента. Решение об отказе от визита депутатов в США, добавили в аппарате Госдумы, останется в силе «до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что здания, в которых размещалось консульство в Сан-Франциско, являются собственностью РФ. «Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было», — сказал он.

Российская делегация должна была состоять из четырех депутатов. Приглашение на форум депутаты получили от президента Русского центра в Нью-Йорке, вице-председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Елены Брэнсон. 

Генеральное консульство России в Сан-Франциско было закрыто по решению властей США 2 сентября. Консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне были закрыты на фоне требования властей РФ сократить численность американской дипмиссии в России.
Посольство РФ в США в фейсбуке заявило, что флаги «были сорваны», потребовав от американских властей «незамедлительно вернуть российские государственные символы на место». В Госдепартаменте США, в свою очередь, сообщили, что флаги были «бережно сняты».
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