Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом дела о мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает издание vc.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Пресс-служба Чертановского районного суда подтвердила «Интерфаксу» эту информацию.

Согласно карточке на сайте суда, 5 октября было рассмотрено и отклонено ходатайство об аресте Ампелонского. По данным источника «Интерфакса», Ампелонский и другой фигурант дела, руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подробности дела пока неизвестны. Vc.ru пишет, что 10 октября в телеграм-канале «Опер слил» появилась информация об обысках в подведомственном Роскомнадзору предприятии «Главный радиочастотный центр».

Помимо Ампелонского и Едидина по делу проходит глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, он находится под домашним арестом.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался комментировать «Интерфаксу» информацию о деле в отношении своих подчиненных. В министерстве связи и массовых коммуникаций заявили ТАСС, что не знают о деле.

По словам источника vc.ru, Ампелонский не выходит на работу уже неделю. «Медуза» позвонила чиновнику; в ответ прозвучало сообщение, что «номер не используется». В последние дни Ампелонский также не отвечал «Медузе» на сообщения в фейсбуке.