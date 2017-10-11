В Telegram появился русский язык

В мессенджере Telegram стал доступен русский язык. Об этом объявил создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы запускали обновление Telegram — версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», — написал Дуров.

Помимо русского, добавил он, интерфейс мессенджера теперь доступен и на украинском, французском, индонезийском и малайском языках. Всего, сообщается на сайте мессенджера, Telegram в настоящий момент поддерживает 13 языков.