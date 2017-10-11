В Telegram появился русский язык

Павел Дуров
07:28, 11 октября 2017
Надежный источник

В мессенджере Telegram стал доступен русский язык. Об этом объявил создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы запускали обновление Telegram — версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», — написал Дуров.

Помимо русского, добавил он, интерфейс мессенджера теперь доступен и на украинском, французском, индонезийском и малайском языках. Всего, сообщается на сайте мессенджера, Telegram в настоящий момент поддерживает 13 языков.

Это стало возможным благодаря нашей новой платформе translations.telegram.org, которая позволяет всем желающим совместно работать над переводом интерфейса Telegram на другие языки — и моментально применять изменения.

Павел Дуров
Мессенджер Telegram был создан в 2013 году основателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Над мессенджером, как предполагается, работали, в числе прочих, и бывшие сотрудники «ВКонтакте».
В январе 2014 года Дуров заявлял, что «русскоязычная версия — не приоритет для Telegram. Для русскоязычных уже есть прекрасные сообщения ВКонтакте — можно пользоваться ими».
Ранее у пользователей была возможность неофициальной русификации Telegram.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме