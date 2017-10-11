Суд в Лондоне обнаружил активы Сергея Пугачева в новозеландских трастах

Высокий суд Лондона постановил, что бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев является бенефициаром новозеландских трастов, сообщает The Lawyer.
Таким образом, указал суд, на средства, размещенные в этих трастах, может быть наложено взыскание.
Активы Пугачева, пишет РБК, может потребовать Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое ведет многолетнюю тяжбу с бывшим владельцем Межпромбанка. В юридической компании Hogan Lovells, представляющей интересы АСВ, изданию подтвердили, что решение суда открывает такую возможность.
Комментарии Агентства по страхованию вкладов РБК пока получить не удалось.
Ранее АСВ утверждало, что Пугачев вывел в трасты в Новой Зеландии несколько десятков миллионов долларов.
Сергей Пугачев обвиняется в России в преднамеренном банкротстве Межпромбанка, бенифициаром которого он являлся, а также растрате и злоупотреблении служебными полномочиями. В частности, по версии следствия, Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву структурам невозвратные кредиты на несколько десятков миллиардов рублей, кроме того из банка были похищены 28 миллиардов рублей, полученных от ЦБ в виде беззалоговых кредитов.
Агентство по страхованию вкладов подало на банкира в иск в суд Лондона. По решению суда на активы Пугачева по всему миру стоимостью в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в рамках рассмотрения иска АСВ был наложен обеспечительный арест. Также арест, по решению российского суда, был наложен и на активы Пугачева в РФ.
В 2015 году Пугачев, несмотря на наложенный Лондонским судом запрет, покинул Великобританию и переехал во Францию. За неуважение к суду Пугачев был заочно приговорен к двум годам лишения свободы. Бывший банкир свою вину в нарушении судебного запрета не признал.
Банкротство Межпромбанка стало одним из крупнейших в новейшей истории России. Банк, лишившийся лицензии в октябре 2010 года, по состоянию на 1 сентября 2017 года, по данным РБК, оставался должен кредиторам около 80 миллиардов рублей