Суд в Лондоне обнаружил активы Сергея Пугачева в новозеландских трастах

Ранее АСВ утверждало, что Пугачев вывел в трасты в Новой Зеландии несколько десятков миллионов долларов.

Активы Пугачева, пишет РБК, может потребовать Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое ведет многолетнюю тяжбу с бывшим владельцем Межпромбанка. В юридической компании Hogan Lovells, представляющей интересы АСВ, изданию подтвердили, что решение суда открывает такую возможность.

Таким образом, указал суд, на средства, размещенные в этих трастах, может быть наложено взыскание.

Сергей Пугачев обвиняется в России в преднамеренном банкротстве Межпромбанка, бенифициаром которого он являлся, а также растрате и злоупотреблении служебными полномочиями. В частности, по версии следствия, Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву структурам невозвратные кредиты на несколько десятков миллиардов рублей, кроме того из банка были похищены 28 миллиардов рублей, полученных от ЦБ в виде беззалоговых кредитов.

Агентство по страхованию вкладов подало на банкира в иск в суд Лондона. По решению суда на активы Пугачева по всему миру стоимостью в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в рамках рассмотрения иска АСВ был наложен обеспечительный арест. Также арест, по решению российского суда, был наложен и на активы Пугачева в РФ.

В 2015 году Пугачев, несмотря на наложенный Лондонским судом запрет, покинул Великобританию и переехал во Францию. За неуважение к суду Пугачев был заочно приговорен к двум годам лишения свободы. Бывший банкир свою вину в нарушении судебного запрета не признал.

Банкротство Межпромбанка стало одним из крупнейших в новейшей истории России. Банк, лишившийся лицензии в октябре 2010 года, по состоянию на 1 сентября 2017 года, по данным РБК, оставался должен кредиторам около 80 миллиардов рублей