ФСБ задержала пользователя Zello за призывы к экстремизму. Хотя приложение заблокировано в России

РБК
09:06, 11 октября 2017
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Федеральная служба безопасности задержала уроженца Таджикистана за призывы к экстремизму через приложение-рацию Zello. Об этом со ссылкой на источники в МВД пишет РБК.

По словам собеседников агентства, мужчину задержали за административное правонарушение, но затем он признался, что создал групповой чат в Zello, где призывал «бензином обливать и поджигать». Против кого были направлены угрозы не уточняется, но следователи рассматривают это как призывы к разжиганию религиозной ненависти.

Каким образом задержанный может быть задержан за призывы к экстремизму, если формально Zello заблокировано в России, не уточняется.

Zello заблокировали в России в апреле 2017 года. Приложение отказалось выполнить требование Роскомнадзора о регистрации в реестре распространителей информации.

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