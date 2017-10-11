ФСБ задержала пользователя Zello за призывы к экстремизму. Хотя приложение заблокировано в России

Федеральная служба безопасности задержала уроженца Таджикистана за призывы к экстремизму через приложение-рацию Zello. Об этом со ссылкой на источники в МВД пишет РБК.

По словам собеседников агентства, мужчину задержали за административное правонарушение, но затем он признался, что создал групповой чат в Zello, где призывал «бензином обливать и поджигать». Против кого были направлены угрозы не уточняется, но следователи рассматривают это как призывы к разжиганию религиозной ненависти.

Каким образом задержанный может быть задержан за призывы к экстремизму, если формально Zello заблокировано в России, не уточняется.