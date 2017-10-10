В Сирии российский Су-24 выкатился за пределы полосы при взлете. Экипаж погиб

В Сирии на базе Хмеймим, где находятся российские военные, фронтовой бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, сообщило Минобороны.

Отмечается, что катастрофа произошла 10 октября, когда бомбардировщик готовился к боевому вылету.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.