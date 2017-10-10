«Огульно обвинил правоохранительные органы, око государево». Прокуратура опровергла вызов на допрос из-за «Незнайки на Луне»

Обновление: Михаил Малахов сообщил The Insider, что ему звонили из полиции, а не из прокуратуры. «Прокуратура не присылала мне официального уведомления, только предложила устно прийти для дачи объяснений», — заявил он.

Прокуратура Краснодарского края опровергла сообщения о вызове на допрос администратора паблика «Радикальные мечтатели» Михаила Малахова из-за поста с цитатой из «Незнайки на Луне».

Как сообщили «Медузе» в пресс-службе краевой прокуратуры, после появления в СМИ сообщений о вызове Малахова на допрос они обзвонили все районные прокуратуры. Ни в одной из них о Малахове не слышали, на опрос не вызывали и претензий не имеют, заявили собеседники «Медузы».

«Огульно обвинил правоохранительные органы, око государево», — сказали в пресс-службе, добавив, что Малахов, сообщая о вызове на допрос, указал старый, а не действующий адрес прокуратуры.