Администратора паблика вызвали на допрос из-за поста с фрагментом «Незнайки на Луне»
Администратора паблика «Радикальные мечтатели» Михаила Малахова вызвали на допрос, поскольку он разместил фрагмент из детской книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Там говорилось, что полицейские грабят людей, сами выдумывая законы. Пост с куском текста «Незнайки» был опубликован 28 марта.
По словам Малахова, он не знает, есть ли уголовное дело. На допросе он еще не был. По словам администратора паблика, следователь спрашивал про несколько других постов, но содержание каких именно публикаций заинтересовало правоохранительные органы, Малахов не уточнил.
В паблике «Радикальные мечтатели» около 300 подписчиков. По сведениям «Открытой России», администратор группы Михаил Малахов занимается тем, что помогает людям получать неутойки от застройщиков. Паблик — его хобби. В описании группы говорится «Обо всем понемногу».