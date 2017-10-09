Администратора паблика вызвали на допрос из-за поста с фрагментом «Незнайки на Луне»

Администратора паблика «Радикальные мечтатели» Михаила Малахова вызвали на допрос, поскольку он разместил фрагмент из детской книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Там говорилось, что полицейские грабят людей, сами выдумывая законы. Пост с куском текста «Незнайки» был опубликован 28 марта.

По словам Малахова, он не знает, есть ли уголовное дело. На допросе он еще не был. По словам администратора паблика, следователь спрашивал про несколько других постов, но содержание каких именно публикаций заинтересовало правоохранительные органы, Малахов не уточнил.