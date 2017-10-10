В администрации президента предложили совместить послание Путина с его выдвижением на новый срок

Президент РФ Владимир Путин может объявить о своем выдвижении на очередной президентский срок, когда будет выступать с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Об этом «Медузе» сообщил источник, близкий к руководству «Единой России». По его словам, такой вариант обсуждается в администрации президента и в партии как наиболее подходящий.

Собеседник «Медузы» отметил, что, согласно выбранному сценарию, Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец, отражая «общественный консенсус». «Послание — это, по сути, публикация президентской программы», — добавил источник, сравнив его с программными статьями Путина, опубликованными в 2012 году.

«Все будет максимально стандартно — в своем послании Федеральному Собранию Путин объявит о выдвижении и заявит о базовых смыслах своей программы», — сказал источник. При этом он признал, что пока никакой яркой «идеологической базы под этот консервативный сценарий не создано».

По словам собеседника «Медузы», в конце ноября в Москве состоится семинар для всех руководителей региональных исполкомов и секретарей «Единой России». Участникам семинара объяснят технические установки по сбору подписей за выдвижение Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Медузе», что не слышал о таком сценарии выдвижения Путина. «Он еще не объявлял о своем решении, да и даты послания пока нет», — отметил Песков. В последние годы президент выступал с посланием Федеральному Собранию в первой половине декабря.