Россия решила создать собственную операционную систему для интернета вещей

Коммерсант
06:49, 10 октября 2017
Надежный источник

В России создадут национальную операционную систему для интернета вещей. Как пишет «Коммерсант», в плане мероприятий программы «Цифровая экономика» создание такой ОС запланировано до 2022 года.

С предложением создать собственную платформу для умных устройств выступила рабочая группа под председательством Сбербанка. Для внедрения новой ОС будет выбрана пилотная отрасль.

В плане мероприятий заявлено, что российская разработка должна превосходить «зарубежные ОС по ключевым параметрам быстродействия, безопасности и отказоустойчивости». Первые прототипы продукта должны быть разработаны к четвертому кварталу 2018 года.

Оценок стоимости создания такой операционной системы в документе нет.

Программа «Цифровая экономика» описывает развитие отечественных компьютерных систем до 2024 года. В ней, в частности, прописано, что на все новые компьютеры в России надо будет устанавливать только отечественные антивирусы.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме