Россия решила создать собственную операционную систему для интернета вещей
В России создадут национальную операционную систему для интернета вещей. Как пишет «Коммерсант», в плане мероприятий программы «Цифровая экономика» создание такой ОС запланировано до 2022 года.
С предложением создать собственную платформу для умных устройств выступила рабочая группа под председательством Сбербанка. Для внедрения новой ОС будет выбрана пилотная отрасль.
В плане мероприятий заявлено, что российская разработка должна превосходить «зарубежные ОС по ключевым параметрам быстродействия, безопасности и отказоустойчивости». Первые прототипы продукта должны быть разработаны к четвертому кварталу 2018 года.
Оценок стоимости создания такой операционной системы в документе нет.
Программа «Цифровая экономика» описывает развитие отечественных компьютерных систем до 2024 года. В ней, в частности, прописано, что на все новые компьютеры в России надо будет устанавливать только отечественные антивирусы.