Россия решила создать собственную операционную систему для интернета вещей

В России создадут национальную операционную систему для интернета вещей. Как пишет «Коммерсант», в плане мероприятий программы «Цифровая экономика» создание такой ОС запланировано до 2022 года.

С предложением создать собственную платформу для умных устройств выступила рабочая группа под председательством Сбербанка. Для внедрения новой ОС будет выбрана пилотная отрасль.

В плане мероприятий заявлено, что российская разработка должна превосходить «зарубежные ОС по ключевым параметрам быстродействия, безопасности и отказоустойчивости». Первые прототипы продукта должны быть разработаны к четвертому кварталу 2018 года.

Оценок стоимости создания такой операционной системы в документе нет.