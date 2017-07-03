Правительство предложило устанавливать отечественные антивирусы на все новые компьютеры в России

В рамках программы «Цифровая экономика» правительство предложит президенту России Владимиру Путину принять закон об обязательной установке российских антивирусов. Об этом пишет РБК, изучившее доработанный текст программы.

Предполагается, что ко второму кварталу 2019 года на все компьютеры, ввозимые или производимые в , должны быть предустановлены отечественные антивирусы.

Глава ESET (Nod32) Денис Матеев заметил, что доля иностранных антивирусов на российском рынке составляет не более 5 процентов. Какая доля компьютеров в России продается без антивирусов, он не уточнил.

Программа «Цифровая экономика» также предусматривает, что к 2024 году (срок окончания программы) покрытие домов в России скоростным доступом в интернет должно составить 97 процентов. При этом 95 процентов всего трафика должно проходить через российские сети. Долю иностранного оборудования в госорганах планируют снизить до 50 процентов, а программного обеспечения — до 10 процентов.

Помимо этого в 2018 году должна заработать система, которая будет обеспечивать «устойчивость и безопасность» рунета. После этого будет внедряться система фильтрации трафика для детей.

Министр связи Николай Никифоров сообщил, что программу представят президенту 5 июля.