После убийства пауэрлифтера в Хабаровске возбудили дело против полицейского. Он не дал бойцам Росгвардии прекратить драку

В Хабаровске возбуждено уголовное дело против полицейского, наблюдавшего за дракой, в которой убили чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Полицейского, которого уже уволили со службы, подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, полицейский, имя которого не приводится, находился на месте драки в состоянии алкогольного опьянения. Он «из ложно понятого чувства товарищества и тем самым используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы» не разнял дерущихся.

Помимо этого, когда на место прибыли вызванные охраной бойцы Росгвардии, «сотрудник полиции стал убеждать их не предпринимать каких-либо мер реагирования». Это было сделано, когда Драчев был еще жив.

Был ли бывший полицейский задержан и выбрана ли ему мера пресечения, не сообщается.