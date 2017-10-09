После убийства пауэрлифтера в Хабаровске возбудили дело против полицейского. Он не дал бойцам Росгвардии прекратить драку

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю
06:05, 9 октября 2017
Надежный источник

В Хабаровске возбуждено уголовное дело против полицейского, наблюдавшего за дракой, в которой убили чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Полицейского, которого уже уволили со службы, подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, полицейский, имя которого не приводится, находился на месте драки в состоянии алкогольного опьянения. Он «из ложно понятого чувства товарищества и тем самым используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы» не разнял дерущихся.

Помимо этого, когда на место прибыли вызванные охраной бойцы Росгвардии, «сотрудник полиции стал убеждать их не предпринимать каких-либо мер реагирования». Это было сделано, когда Драчев был еще жив.

Был ли бывший полицейский задержан и выбрана ли ему мера пресечения, не сообщается.

Уличная драка, в которой был убит Драчев, произошла 20 августа. После месяца розыска в полицию явился подозреваемый в убийстве Анар Аллаверханов.
Против наблюдавших за дракой бойцов Росгвардии также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. При этом в руководстве ведомства заявляли, что сотрудники действовали в соответствии с должностными инструкциями.

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