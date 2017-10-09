«Матч ТВ» передали в подчинение создателю Comedy Club

Телеканал «Матч ТВ» передали в подчинение гендиректору «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Артуру Джанибекяну. О преобразованиях в системе управления спортивным вещанием рассказала представитель медиахолдинга Ирина Осадчая.

Она добавила, что должность Дмитрия Гранова на «Матч ТВ» теперь будет называться не генеральный, а исполнительный директор. В свою очередь генеральный продюсер канала Тина Канделаки будет подчиняться непосредственно Джанибекяну.

Источники «Ведомостей», близкие к «Матч ТВ», рассказали, что руководство холдинга недовольно работой Гранова, в частности — управлением правами на спортивные трансляции.