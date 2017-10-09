«Матч ТВ» передали в подчинение создателю Comedy Club

Ведомости
11:01, 9 октября 2017
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Телеканал «Матч ТВ» передали в подчинение гендиректору «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Артуру Джанибекяну. О преобразованиях в системе управления спортивным вещанием рассказала представитель медиахолдинга Ирина Осадчая.

Она добавила, что должность Дмитрия Гранова на «Матч ТВ» теперь будет называться не генеральный, а исполнительный директор. В свою очередь генеральный продюсер канала Тина Канделаки будет подчиняться непосредственно Джанибекяну.

Источники «Ведомостей», близкие к «Матч ТВ», рассказали, что руководство холдинга недовольно работой Гранова, в частности — управлением правами на спортивные трансляции.

По словам Осадчей, смена модели управления позволит оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность субхолдинга «Матч». При этом «Матч» как субхолдинг остается отдельной операционной единицей и не входит в развлекательный субхолдинг, подчеркивает Осадчая.

Ведомости
Джанибекян — основатель команды КВН «Новые армяне», который в 2003 году создал шоу Comedy Club на ТНТ. С 2015 года Джанибекян стал управлять всеми развлекательными каналами «Газпром-медиа» (ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и «2×2»).
Источники «Медузы» рассказали, что летом 2017 года на «Матч ТВ» начались массовые увольнения из-за недостатка финансирования.

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