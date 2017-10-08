В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
В Москве вечером в пятницу, 6 октября, задержали подозреваемого в ложном сообщении о заложенной бомбе, сообщает ТАСС.
Мужчина сообщил в полицию, что магазин по адресу Ленинградский проспект, дом 30, строение 1, заминирован. Сам он при этом находился в этом магазине. На место прибыли полицейские, взрывного устройства они не нашли.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме. Задержанный — 42-летний мужчина из подмосковного Зарайска. С какой целью он сообщил о минировании магазина, не уточняется. Также неизвестно, связан ли он с серией сообщений о минировании зданий по всей России, которая началась в сентябре 2017 года.
В Москве в пятницу, 6 октября, из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуировали более 160 тысяч человек. Ни в одном из случаев никакой угрозы взрыва обнаружено не было.
В России с начала сентября продолжается серия сообщений о заложенных бомбах в различных городах. Ни в одном из случаев взрывного устройства найдено не было.
ФСБ утверждает, что установила организаторов серии сообщений о минированиях. По данным спецслужбы, это четыре россиянина, которые находятся за рубежом. Никаких сведений об их личностях и мотивах нет.