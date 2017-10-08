В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина

В Москве вечером в пятницу, 6 октября, задержали подозреваемого в ложном сообщении о заложенной бомбе, сообщает ТАСС.

Мужчина сообщил в полицию, что магазин по адресу Ленинградский проспект, дом 30, строение 1, заминирован. Сам он при этом находился в этом магазине. На место прибыли полицейские, взрывного устройства они не нашли.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме. Задержанный — 42-летний мужчина из подмосковного Зарайска. С какой целью он сообщил о минировании магазина, не уточняется. Также неизвестно, связан ли он с серией сообщений о минировании зданий по всей России, которая началась в сентябре 2017 года.