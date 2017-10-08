Полиция разогнала ночную акцию сторонников Алексея Навального на Манежной площади в Москве

Meduza
22:11, 7 октября 2017

Московская полиция, которая на протяжении всего дня не разгоняла акции протеста в столице, в ночь на 8 октября все же освободила Манежную площадь от активистов. Там находилось несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку от Кремля всю ночь.

Как рассказал «Медузе» один из активистов, полиция действовала очень жестко. Были ли задержанные, неизвестно.

Протестующие под давлением полиции спустились в метро. Некоторые из них, судя по этой онлайн-трансляции, собираются ехать протестовать на Чистые пруды.

7 октября акции протеста прошли по всей России. В Москве «прогуливаться» на Тверскую улицу в 14.00 по местному времени вышли по крайней мере несколько сотен человек. Акция не была согласована с мэрией, но полиция никого не задерживала. В итоге через несколько часов акция закончилась, но несколько десятков человек остались на Манежной площади и продолжали скандировать оппозиционные лозунги.
Призывы ехать на Чистые пруды, вероятно, связаны с тем, что именно там проходила акция Оккупай Абай в мае 2012 года, когда активисты провели на улицах Москвы несколько дней.
Всего в России 7 октября были задержаны 290 человек.

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