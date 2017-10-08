Полиция разогнала ночную акцию сторонников Алексея Навального на Манежной площади в Москве

Московская полиция, которая на протяжении всего дня не разгоняла акции протеста в столице, в ночь на 8 октября все же освободила Манежную площадь от активистов. Там находилось несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку от Кремля всю ночь.

video: riot cops push portestors awah from red square pic.twitter.com/PUDev8jZB2 — Ilya Mouzykantskii (@ilyamuz) October 7, 2017

Как рассказал «Медузе» один из активистов, полиция действовала очень жестко. Были ли задержанные, неизвестно.

Протестующие под давлением полиции спустились в метро. Некоторые из них, судя по этой онлайн-трансляции, собираются ехать протестовать на Чистые пруды.