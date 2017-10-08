Полиция разогнала ночную акцию сторонников Алексея Навального на Манежной площади в Москве
Московская полиция, которая на протяжении всего дня не разгоняла акции протеста в столице, в ночь на 8 октября все же освободила Манежную площадь от активистов. Там находилось несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку от Кремля всю ночь.
video: riot cops push portestors awah from red square pic.twitter.com/PUDev8jZB2— Ilya Mouzykantskii (@ilyamuz) October 7, 2017
Как рассказал «Медузе» один из активистов, полиция действовала очень жестко. Были ли задержанные, неизвестно.
Протестующие под давлением полиции спустились в метро. Некоторые из них, судя по этой онлайн-трансляции, собираются ехать протестовать на Чистые пруды.
7 октября акции протеста прошли по всей России. В Москве «прогуливаться» на Тверскую улицу в 14.00 по местному времени вышли по крайней мере несколько сотен человек. Акция не была согласована с мэрией, но полиция никого не задерживала. В итоге через несколько часов акция закончилась, но несколько десятков человек остались на Манежной площади и продолжали скандировать оппозиционные лозунги.
Призывы ехать на Чистые пруды, вероятно, связаны с тем, что именно там проходила акция Оккупай Абай в мае 2012 года, когда активисты провели на улицах Москвы несколько дней.
Всего в России 7 октября были задержаны 290 человек.