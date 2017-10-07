В российских городах начались задержания участников акций в поддержку Навального

На акциях сторонников Алексея Навального в нескольких российских городах прошли задержания. К 12:40 по Москве известно о задержаниях в Самаре, Ижевске, Якутске и Южно-Сахалинске.

В Самаре, где рядом с местом сбора людей устроили концерт, на несанкционированном митинге задержали пять человек; трое координаторов штаба были задержаны по дороге на мероприятие, сообщают местные активисты. Участники митинга собрались у одного из отделов внутренних дел, их окружили полицейские.

Менеджер кампании Навального Олег Снов сообщил в твиттере о задержании в Якутске координатора штаба. Читатель «Медузы» сообщил, в свою очередь, что на акции в этом городе задержали «5-6 человек». На ютьюбе опубликовано видео, предположительно, одного из задержаний.

Задержание на пл. Дружбы во время акции #ЗАНАВАЛЬНОГО Вести Якутии

В Южно-Сахалинске полицейские задержали участников одиночных пикетов. Точное число задержанных неизвестно.

О задержании участников акций в других городах пока неизвестно, однако во многих регионах были задержаны или арестованы сотрудники местных штабов в поддержку Навального.