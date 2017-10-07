Создатели Batman: The Enemy Within удалили из игры фотографию убитого посла РФ в Турции

Kotaku
13:41, 7 октября 2017
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Компания Telltale Games заявила, что удалила из игры Batman: The Enemy Within фотографию убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова.

В компании сообщили, что 6 октября выпустили обновление игры для всех платформ, в котором фотографии уже нет.

«Мы сожалеем о случившемся и делаем необходимое для поддержания наших стандартов на высоком уровне», — заявили в компании.

3 октября Telltale Games выпустила второй эпизод игры Batman: The Enemy Within, основанной на комиксах про Бэтмена. В одной из сцен пользователи нашли вмонтированную фотографию, сделанную сразу после убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года. Никакого отношения к сюжету снимок не имел — с помощью изображения в игре иллюстрировалось нападение на банк.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве «сделают все, чтобы фотография была исключена» из игры.
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