Создатели Batman: The Enemy Within удалили из игры фотографию убитого посла РФ в Турции
Компания Telltale Games заявила, что удалила из игры Batman: The Enemy Within фотографию убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова.
В компании сообщили, что 6 октября выпустили обновление игры для всех платформ, в котором фотографии уже нет.
«Мы сожалеем о случившемся и делаем необходимое для поддержания наших стандартов на высоком уровне», — заявили в компании.
3 октября Telltale Games выпустила второй эпизод игры Batman: The Enemy Within, основанной на комиксах про Бэтмена. В одной из сцен пользователи нашли вмонтированную фотографию, сделанную сразу после убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года. Никакого отношения к сюжету снимок не имел — с помощью изображения в игре иллюстрировалось нападение на банк.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве «сделают все, чтобы фотография была исключена» из игры.
Honestly, I questioned how believable this was at first— SteeScribbles💀 (@SteeScribbles) October 5, 2017
Then looked for an LP of the game
and there it was pic.twitter.com/6QMb3W6CpV