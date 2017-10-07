Создатели Batman: The Enemy Within удалили из игры фотографию убитого посла РФ в Турции

Компания Telltale Games заявила, что удалила из игры Batman: The Enemy Within фотографию убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова.

В компании сообщили, что 6 октября выпустили обновление игры для всех платформ, в котором фотографии уже нет.

«Мы сожалеем о случившемся и делаем необходимое для поддержания наших стандартов на высоком уровне», — заявили в компании.