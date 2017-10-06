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В игре Batman: The Enemy Within нашли фотографию убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова

PCGamesN
10:47, 6 октября 2017
Надежный источник

Создатели компьютерной игры Batman: The Enemy Within использовали во втором эпизоде изображение тела убитого посла России в Турции Андрея Карлова. На это обратили внимание пользователи твиттера.

Фотография вмонтирована в изображение ограбленного банка и выбивается из общего стиля игры. Погибший человек в игре никак не обсуждается; персонажи замечают лишь, что при ограблении были убиты «более дюжины» человек.

Как фотография оказалась в игре, пока неизвестно. Студия Telltale Games, создавшая игру, на момент публикации новости ситуацию не прокомментировала.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве «сделают все, чтобы фотография была исключена» из игры.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. Это произошло в художественной галерее на открытии фотовыставки; в этот момент Карлова, выступавшего перед собравшимися, снимали на фото и видео.
Дипломата убил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Выстрелив в Карлова, он выкрикнул несколько фраз о боях в Алеппо. Алтынташа убила полиция на месте преступления.
Batman: The Enemy Within — игра, основанная на комиксах о Бэтмене. Это продолжение игры Batman: The Telltale Series, вышедшей в 2016 году. Второй эпизод под названием «The Pact» вышел 3 октября.
Telltale Games выпустила немало игр на основе известных комиксов и сериалов — помимо Бэтмена, это «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Стражи Галактики».
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