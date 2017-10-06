В игре Batman: The Enemy Within нашли фотографию убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова
Создатели компьютерной игры Batman: The Enemy Within использовали во втором эпизоде изображение тела убитого посла России в Турции Андрея Карлова. На это обратили внимание пользователи твиттера.
Фотография вмонтирована в изображение ограбленного банка и выбивается из общего стиля игры. Погибший человек в игре никак не обсуждается; персонажи замечают лишь, что при ограблении были убиты «более дюжины» человек.
Как фотография оказалась в игре, пока неизвестно. Студия Telltale Games, создавшая игру, на момент публикации новости ситуацию не прокомментировала.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве «сделают все, чтобы фотография была исключена» из игры.
Honestly, I questioned how believable this was at first— SteeScribbles💀 (@SteeScribbles) October 5, 2017
Then looked for an LP of the game
and there it was pic.twitter.com/6QMb3W6CpV