В игре Batman: The Enemy Within нашли фотографию убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова

Создатели компьютерной игры Batman: The Enemy Within использовали во втором эпизоде изображение тела убитого посла России в Турции Андрея Карлова. На это обратили внимание пользователи твиттера.

Фотография вмонтирована в изображение ограбленного банка и выбивается из общего стиля игры. Погибший человек в игре никак не обсуждается; персонажи замечают лишь, что при ограблении были убиты «более дюжины» человек.

Как фотография оказалась в игре, пока неизвестно. Студия Telltale Games, создавшая игру, на момент публикации новости ситуацию не прокомментировала.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве «сделают все, чтобы фотография была исключена» из игры.