На акции в поддержку Навального в Екатеринбурге задержаны 24 человека. «ОВД-Инфо» насчитало 80 задержанных по всей России

Дождь
11:58, 7 октября 2017
Надежный источник

В Екатеринбурге на акции в поддержку Алексея Навального полиция задержала 24 человека. Об этом сообщил мэр города Евгений Ройзман в эфире «Дождя».

«ОВД-Инфо» оценивает число задержанных в Екатеринбурге в 30 человек.

Ройзман, который сам присутствовал на акции, подчеркнул, что считает «полностью избыточными» действия полицейских. По его словам, на мероприятии собралось «много народу», среди которых были и те, кто «не имеет к Навальному никакого отношения».

По данным «ОВД-Инфо», всего задержаны не менее 80 человек в 21 городе.

7 октября сторонники Алексея Навального, находящегося под арестом, проводят акции с требованием его регистрации на выборах президента в 2018 году. Во многих городах акции не согласованы местными властями. На 14:00 началась несанкционированная акция в центре Москвы.

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