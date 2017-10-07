На акции в поддержку Навального в Екатеринбурге задержаны 24 человека. «ОВД-Инфо» насчитало 80 задержанных по всей России

В Екатеринбурге на акции в поддержку Алексея Навального полиция задержала 24 человека. Об этом сообщил мэр города Евгений Ройзман в эфире «Дождя».

«ОВД-Инфо» оценивает число задержанных в Екатеринбурге в 30 человек.

Ройзман, который сам присутствовал на акции, подчеркнул, что считает «полностью избыточными» действия полицейских. По его словам, на мероприятии собралось «много народу», среди которых были и те, кто «не имеет к Навальному никакого отношения».

По данным «ОВД-Инфо», всего задержаны не менее 80 человек в 21 городе.