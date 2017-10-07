Как пойти на митинг и ничего не нарушить. Инструкция
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новости
Где в России уже задержали людей из-за акций Навального. В одной картинке
Meduza
11:06, 7 октября 2017
7 октября сторонники Алексея Навального, находящегося под арестом, проводят акции с требованием его регистрации на выборах президента в 2018 году. Во многих городах акции не согласованы местными властями. На 14:00 запланирована несанкционированная акция в центре Москвы.
Фото в анонсе: Юрий Мальцев / Reuters / Scanpix / LETA